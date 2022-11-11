ВСУ в Херсонской области освободили город Берислав
Требует проверки
Сегодня, 11 ноября, воины Вооруженных сил Украины вошли в город Берислав Херсонской области.
Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Цаплиенко.
Он написал коротко: Берислав наш.
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Город является административным центром Бериславской городской общины и Бериславского района Херсонской области.
Берислав находится на правом берегу Днепра. Напротив от него город Каховка и поселок Любимовка. От Берислава до Херсона по трассе 77 км.
Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале опубликовал ребус по эмодзи: крепость, скрещенные мечи и колокол. Заметим, что такие символы изображены на гербе Берислава.
Пока информация об освобождении Берислава требует официального подтверждения от власти.
Фото: Андрей Цаплиенко