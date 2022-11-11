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Факты / Україна

ВСУ заходят в Херсон – в сети публикуют первые фото

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
ВСУ заходят в Херсон – в сети публикуют первые фото
Фото: Минобороны

В сети начала появляться информация о том, что Вооруженные силы Украины заходят в Херсон.

В частности, обнародовали фото, где местные жители радостно встречают украинских военных. На фото указана геолокация Херсон Шуменский.

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Местное издание Мост сообщило, что локацию на фото легко узнать – это перекресток улиц Лавренева и Ивана Богуна в Шуменском микрорайоне.

Отметим, что официальной информации от Генштаба ВСУ или Минобороны Украины о том, что ВСУ вошли в Херсон, пока нет.

К слову, Шуменский – это микрорайон, расположенный в западной части города Херсон.

Шуменский Херсон на карте

Между тем в соцсетях публикуют фото, что херсонцы в городе уже готовятся встречать наших военных. Они выходят на улицы Херсона с украинскими флагами.

Со своей стороны, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал фото с Ярославом Янушевичем — председателем Херсонской ОВА, загадочно написав, что тот уже готов к большему объему работы.

Напомним, ВСУ продолжают продвижение в Херсонской области. Так, украинские военные освободили село Клапая в Чернобаевской сельской общине Херсонского района.

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