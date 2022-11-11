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Факти / Україна

ЗСУ на Херсонщині звільнили місто Берислав

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
ЗСУ на Херсонщині звільнили місто Берислав

Сьогодні, 11 листопада, воїни Збройних сил України зайшли у місто Берислав на Херсонщині.

Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

Він написав коротко: Берислав наш.

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Місто є адміністративним центром Бериславської міської громади та Бериславського району Херсонської області. Берислав знаходиться на правому березі Дніпра. Навпроти від нього місто Каховка та селище Любимівка. Від Берислава до Херсона трасою 77 км.

Крім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі опублікував ребус з емодзі: фортеця, схрещені мечі та дзвін. Зауважимо, що такі символи зображені на гербі міста Берислав.

Наразі інформація про звільнення Берислава потребує офіційного підтвердження від влади.

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Фото: Андрій Цаплієнко

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