Листопад, 11 в 13:47

У мережі почала з’являтися інформація про те, що Збройні сили України заходять в Херсон.

Зокрема, оприлюднили фото, на якому місцеві жителі радісно зустрічають українських військових. На фото вказана геолокація Херсон Шуменський.

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Місцеве видання Мост повідомило, що локацію на фото легко впізнати – це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні.

Зауважимо, що офіційної інформації від Генштабу ЗСУ або Міноборони України про те, що ЗСУ зайшли в Херсон, поки що немає.

До слова, Шуменський — це мікрорайон, розташований в західній частині міста Херсон.

Шуменський Херсон на карті

Тим часом у соцмережах публікують фото, що херсонці в місті вже готуються зустрічати наших військових. Вони виходять на вулиці Херсону з українськими прапорами.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив фото з Ярославом Янушевичем — головою Херсонської ОВА, загадково написавши, що той вже готовий до більшого об’єму роботи.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують просування на Херсонщині. Так, українські військові звільнили село Клапая у Чорнобаївській сільській громаді Херсонського району.