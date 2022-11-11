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ВСУ продолжают продвижение в Херсонской области. 11 ноября освободили село Клапая

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
ВСУ продолжают продвижение в Херсонской области. 11 ноября освободили село Клапая

Украинские воины освободили село Клапая в Чернобаевской сельской общине Херсонского района.

В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть воина ВСУ с государственным флагом в руках у остановки с надписью Клапая.

Военный сообщает, что в село зашла 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

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— Теперь этот населенный пункт освобожден. Это Украина! Слава Украине! – заявил наш воин.

По данным онлайн-карты Deep State, село Клапая обозначено как недавно освобожденное.

Пока информация об освобождении села Клапая требует официального подтверждения от власти. Село находится примерно в 21 км от Херсона.

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Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что продвижение ВСУ продолжается в Херсонской и в Николаевской областях. Воины подвинули линию фронта к востоку на 10 км, или более 260 кв. км.

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