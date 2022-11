Европейская комиссия официально предложила предоставить Украине €18 млрд макрофинансовой помощи на 2023 год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это очень важная инициатива, которая поддержит экономическую стабильность Украины и укрепит фундамент нашей будущей победы.

Глава правительства рассказал, что средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит $38 млрд.

Теперь Украина ждет положительного решения Европейского парламента и Совета ЕС.

✅ Today, we are creating a new funding instrument to provide stable and predictable financing to Ukraine ????????in 2023.

It would consist of long-term loans on highly favourable terms of up to €18 billion, as part of our unwavering support for Ukraine.#StandwithUkraine pic.twitter.com/jkN38SQSi6

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 9, 2022