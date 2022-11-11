Листопад, 11 в 12:58

Ракетні удари РФ пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. В цій ситуації Євросоюз надає Києву необхідне обладнання, а також не виключає поставок електроенергії в разі потреби, щоб українці залишалися зі світлом та теплом узимку.

Про це розповіла європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, одне із завдань ЄС – забезпечити українських енергетиків необхідним обладнанням для відновлювальних робіт. Йдеться про заміну пошкоджених чи повністю зруйнованих підстанцій, трансформаторів тощо.

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Сімсон нагадала про існування Фонду підтримки енергетики, який створили Євросоюз разом із Енергетичним співтовариством. За допомогою цього фонду держави-члени ЄС та треті країни можуть підтримати Україну.

Як зазначила єврокомісарка, проблема наразі полягає не у фінансуванні, а в тому, що Україна потребує специфічного енергетичного обладнання.

– У багатьох випадках це питання не фінансування, а потреб у дуже специфічній техніці та обладнанні, – це і є проблемою. Енергетичне співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори – на шляху заміни тих, які російські безпілотники чи ракети знищували, – наголосила вона.

Єврокомісарка уточнила, що частина потрібного обладнання виготовляється за межами Європи. Однак офіційний Брюссель у співпраці з міжнародними компаніями роблять все можливе, щоб не залишити “мільйони людей без доступу до енергії, коли наближається зима”.

Крім того, Сімсон запевнила, що Європа може забезпечити додаткові постачання електроенергії для України. Цьому сприяє той факт, що в березні цього року українська національна енергосистема об’єдналася з європейською електромережею ENTSO-E.

– 40% інфраструктури не працює, а отже, зима буде дуже складною. Але крок за кроком ми можемо виправити пошкодження. Крім того, з березня Україна підключена до нашої електромережі. Тож Європа також може забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб замінити частину втраченого виробництва електроенергії з української землі, – пояснила вона.

Сімсон нагадала, що Єврокомісія запропонувала надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги на 2023 рік. За словами єврокомісарки, саме Київ визначатиме пріоритети для розподілу цього фінансування, зокрема на енергетику. Загалом же йдеться про €1,5 млрд щомісяця.

Сімсон зазначила, що відновлення енергетичної інфраструктури є пріоритетом України напередодні зими. Однак Брюссель не чекає, поки будуть виділені кошти на наступний рік, і вже розпочав пошук потрібного обладнання.

– Важко оцінити, скільки домогосподарств цієї зими залишиться без електрики, тому що ніхто не знає планів російських військових… Але ми з нашого боку робимо максимум, щоб люди мали доступ до тепла, навіть якщо це означатиме лише тимчасові генератори замість стабільних зовнішніх трансформаторів, – розповіла Сімсон.

На початку листопада повідомлялося, що 17 країн Євросоюзу передали Україні пів тисячі електрогенераторів.

А наприкінці жовтня в МЗС України інформували, що у відновленні енергетичної системи після ракетних атак РФ беруть участь 12 країн світу, які постачають необхідне обладнання.