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Для доступа к свету и теплу: 17 стран ЕС передали Украине полтысячи электрогенераторов

Юлия Соколова, редактор ленты
Євросоюз і Україна
Фото: Depositphotos

Страна-агрессор РФ не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь оставить украинцев без света и тепла накануне зимы. В этой ситуации свою помощь предложили страны Европейского Союза.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, речь идет о предоставлении нашему государству энергетического оборудования – генераторов.

В настоящее время такую помощь направили уже 17 стран ЕС: Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

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В общей сложности эти государства передали уже 500 электрогенераторов. Оборудование предоставлено через механизм гражданской защиты Евросоюза.

– Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения. 17 стран Евросоюза направили Украине 500 электрогенераторов через механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению, — отмечается в сообщении.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина уже получила от доноров 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены в ближайшее время. Глава правительства заверил, что Украина готовится к любым сценариям прохождения отопительного сезона, учитывая ракетный террор РФ.

В конце октября сообщалось, что в восстановлении энергетической системы Украины после ракетных атак РФ участвуют 12 стран мира. Они передають оборудование в сфере энергетики.

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Источник: Еврокомиссия
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