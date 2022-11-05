Ноябрь, 05 в 14:57

Страна-агрессор РФ не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь оставить украинцев без света и тепла накануне зимы. В этой ситуации свою помощь предложили страны Европейского Союза.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, речь идет о предоставлении нашему государству энергетического оборудования – генераторов.

В настоящее время такую помощь направили уже 17 стран ЕС: Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

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В общей сложности эти государства передали уже 500 электрогенераторов. Оборудование предоставлено через механизм гражданской защиты Евросоюза.

– Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения. 17 стран Евросоюза направили Украине 500 электрогенераторов через механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению, — отмечается в сообщении.

Ukraine’s energy infrastructure has been severely damaged. ⚠️ To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. ????#StandWithUkraine #EUsolidarity — EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) November 4, 2022

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина уже получила от доноров 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены в ближайшее время. Глава правительства заверил, что Украина готовится к любым сценариям прохождения отопительного сезона, учитывая ракетный террор РФ.

В конце октября сообщалось, что в восстановлении энергетической системы Украины после ракетных атак РФ участвуют 12 стран мира. Они передають оборудование в сфере энергетики.