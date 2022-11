Страна-агрессор РФ не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь оставить украинцев без света и тепла накануне зимы. В этой ситуации свою помощь предложили страны Европейского Союза.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, речь идет о предоставлении нашему государству энергетического оборудования – генераторов.

В настоящее время такую помощь направили уже 17 стран ЕС: Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

В общей сложности эти государства передали уже 500 электрогенераторов. Оборудование предоставлено через механизм гражданской защиты Евросоюза.

Ukraine’s energy infrastructure has been severely damaged. ⚠️

To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. ????#StandWithUkraine #EUsolidarity

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) November 4, 2022