Ноябрь, 12 в 19:51

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом ситуацию в Донецкой области и выразил слова благодарности всем, кто там выдерживает российские атаки.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении в субботу, 12 ноября.

— Там просто ад. Там ежедневно очень жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро – выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям, — сказал президент.

В обращении Зеленский также сообщил, что на вечер 12 ноября украинские воины установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области, которые находились под российской оккупацией.

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— На этот вечер Силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия.

Глава государства отметил, что сегодня все украинцы ощущают подъем. Он не знает, есть ли такие люди, которые не видели видео с встречающими наших воинов херсонцами. Президент выразил надежду, что так будет и в других временно оккупированных городах.

— Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения, — сказал президент.

По словам президента, на освобожденной территории очень много работы у взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов. В Херсоне работают десять групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения сил обороны.

— Сегодня один из наших саперов, к сожалению, получил ранения во время разминирования административного здания. Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте осторожны и сообщайте работникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите, – призвал президент.

Он добавил, что это касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории.

Зеленский поблагодарил всех, кто воюет и работает ради украинской победы, а также всех в мире, кто помогает Украине вести борьбу.