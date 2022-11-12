Ноябрь, 12 в 13:25

После победы Украины в полномасштабной войне РФ не откажется от своих планов и вполне вероятно может готовить новый удар по нашему государству. Поэтому Киев настаивает на получении гарантий безопасности до вступления в НАТО.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

– Украине нужны гарантии безопасности. Миру нужны гарантии безопасности в Украине. От этого зависит стабильность… После нашей победы, после мира, мы не хотим возвращения к такой же ситуации: она может быть, — отметил глава государства.

Зеленский уточнил, что нынешнему военно-политическому руководству РФ нужна “пауза в том или ином виде”. Например, такая, которую Москва получила после подписания Минских договоренностей.

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– Им нужны паузы. Затем они набираются сил, денег, оружия. Затем начинают информационно готовить свое общество. И когда все это объединено и готово, они начинают наступление. Поскольку цель одна – уничтожить нашу независимость. Больше никакой цели там нет. Поэтому гарантии безопасности нам нужны, – объяснил президент.

Он отметил, что украинская армия по уровню подготовки, а Украина по уровню устойчивости оборонной системы уже находятся как минимум на уровне стран-членов НАТО. Поэтому было бы справедливо, чтобы наше государство вошло в состав блока.

– Потому что войн среди стран НАТО внутри НАТО нет. Поэтому для нас это самая безопасная конструкция. Но если этот путь длиннее, чем мы бы хотели, из-за личных мнений других лидеров государств, то на этом пути нам нужны гарантии безопасности, — заявил Зеленский.

Президент также объяснил, что Россия сейчас не хочет завершения войны, поэтому странам Запада еще рано “уставать” от событий в Украине. Зеленский добавил, что пока что слышал от Кремля только ультиматумы.

– Перед тем, как кому-то уставать (от войны, — Ред.), все должны понять, что неуставший от войны только Кремль и один человек, председательствующий сегодня на территории РФ… Сейчас этому человеку и российскому военно-политическому руководству нужна пауза, они это чувствуют. Они начали ощущать результат действия санкций, недовольство их общества, – рассказал глава государства.

Он также озвучил позицию Украины относительно переговоров с РФ: уважение устава ООН, территориальной целостности Украины и украинцев, права на свободу. По словам Зеленского, Россия должна сначала признать, “что они оккупанты”, а также заплатить за нанесенный ущерб, “вернуть землю, права, свободы, деньги, а самое главное – справедливость”.

Как известно, в сентябре были представлены рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Согласно предложениям, основная группа стран-союзников могла бы взять на себя обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины в случае новой агрессии. А более широкая группа государств предоставит невоенные гарантии (например, по санкциям).