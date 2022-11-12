Листопад, 12 в 19:51

Президент України Володимир Зеленський назвав пеклом ситуацію на Донеччині та висловив слова вдячності усім, хто там витримує російські атаки.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у суботу, 12 листопада.

— Там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро – витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках, – сказав президент.

У зверненні Зеленський також повідомив, що станом на вечір 12 листопада українські воїни встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області, які перебували під російською окупацією.

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— Станом на цей вечір Силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому ж Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

Глава держави зауважив, що сьогодні усі українці відчувають піднесення. Він не знає, чи є такі люди, які не бачили відео з херсонцями, які зустрічають наших воїнів. Президент висловив сподівання, що так буде і в інших тимчасово окупованих містах.

— Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення, – сказав президент.

За словами президента, на звільненій території дуже багато роботи у вибухотехніків. Вже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. У Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони.

— Сьогодні один із наших саперів, на жаль, зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте обережні та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите, – закликав президент.

Він додав, що це ж стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території.

Зеленський подякував усім, хто воює і працює заради української перемоги, а також усім у світі, хто допомагає Україні вести боротьбу.