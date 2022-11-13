Ноябрь, 13 в 8:42

В Киево-Печерской лавре, которая до сих пор находится в распоряжении Украинской православной церкви московского патриараха, поют пророссийские песни и молятся за Россию.

Соответствующее видео обнародовал священник Православной церкви Украины Михаил Омелян. Его он получил от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре.

На видео можно увидеть, как в церкви поют фрагмент из русской церковной песни Похвала пресвятой Богородице, в частности такие ее слова:

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– Звон плывет, плывет над Россиею,/Пробуждается матушка-Русь.

К слову, на днях Служба безопасности Украины разоблачила еще одного священнослужителя УПЦ московского патриархата на коллаборационизме. Им оказался настоятель одного из храмов Харьковской области.

Во время временной оккупации Купянского района он призывал местную религиозную общину поддержать захватчиков. А в своих так называемых проповедях оправдывал преступления РФ в войне против Украины.