Листопад, 13 в 8:42

У Києво-Печерській лаврі, яка досі перебуває в розпорядженні Української православної церкви московського патріараху, співають проросійські пісні і моляться за Росію.

Відповідне відео оприлюднив священник Православної церкви України Михайло Омелян. Його він отримав від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі.

На відео можна побачити, як у церкві співають фрагмент з російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці, зокрема такі її слова:

Зараз дивляться

– Звон плывет, плывет над Россиею,/Пробуждается матушка-Русь.

До слова, днями Служба безпеки України викрила ще одного священнослужителя УПЦ московського патріархату на колабораціонізмі. Ним виявився настоятель одного з храмів у Харківській області.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. А у своїх так званих проповідях виправдовував злочини РФ у війні проти України.