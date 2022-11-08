На Харьковщине священник УПЦ МП работал на гауляйтера и распространял пропаганду РФ

Ноябрь, 08 в 14:44

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного священнослужителя УПЦ московского патриархата на коллаборационизме. Им оказался настоятель одного из храмов Харьковской области.

В пресс-службе рассказали, что подозреваемый во время временной оккупации Купянского района призывал местную религиозную общину поддержать захватчиков. А в своих “проповедях” оправдывал преступления РФ в войне против Украины.

Но это не все дела, по которым подозревают настоятеля УПЦ МП. Сообщается, что он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и с этой целью лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

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Именно с ним священнослужитель согласовал действия по использованию церкви для дискредитации украинских сил обороны и вербовки граждан в ряды врага.

— Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины, — говорится в сообщении СБУ.

После освобождения района, клирик с сообщницей бежали в Россию, где пытаются скрываться от правосудия.

Обеим фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины УК Украины и объявлено в розыск.

Накануне стало известно, что в Винницкой области управляющему одной из епархий УПЦ МП вручили подозрение в разжигании религиозной розни. По выводам экспертизы, митрополит делал это умышленно – на его личном сайте были размещены материалы.

Несколько ранее СБУ сообщила, что у руководства УПЦ МП в Кировоградской области во время обысков нашли антиукраинскую агитацию. Представители епархии распространяли среди верующих антиукраинские материалы, изготовленные в РФ, и разжигали религиозную рознь.