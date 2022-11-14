Путин согласился на отступление из Херсона при условии, что Суровикин захватит всю Донецкую область – ISW

Ноябрь, 14 в 7:34

Отступление российских войск из правобережной части Херсонской области было согласовано с президентом страны-агрессора и происходило при определенных условиях захвата Донецкой области. Об этом пишут аналитики института изучения войны ISW.

— Путин, вероятно, повысил Суровикина и позволил ему уйти из западной части Херсона при условии, что он захватит остальную часть Донецкой области, используя российские силы, вышедшие из западной части Херсона, а также вновь прибывших мобилизованных, — считают эксперты ISW.

Аналитики считают, что это является наиболее вероятным объяснением возобновления интенсивности российских наступательных операций сначала в районе Бахмута, а затем на юго-запад в районе Угледара, начавшихся 28 октября. В противном случае эти наступательные усилия не имеют большого практического смысла. Эти районы находятся далеко от оперативно значимых пунктов, кроме Бахмута, а наступление началось в трудное слякотное время недостаточно подготовленными мобилизованными военнослужащими до того, как российские командиры в этом районе накопили достаточную боевую мощь для решительных операций. Суровикин, вероятно, приказал им начать в знак серьезной преданности Путину.

Сейчас смотрят

Эксперты считают, что российские наступательные операции в Донецкой области будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных военнослужащих вместе с силами, выведенными из западной части Херсона.

По мнению ISW, украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении, и Киеву, скорее всего, придется перебрасывать войска для отражения возобновившегося наступления России. Аналитики предполагают, что войска РФ вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении, несмотря на возобновившиеся усилия, хотя вполне вероятно, что со временем они могут захватить Бахмут большой ценой.

Российские мобилизованные военнослужащие показали себя недостаточно подготовленными, плохо экипированными и очень неохотно вступающими в бой. Они прибывают не сплоченными частями, а направляются в основном в качестве отдельных или небольших подразделений для замены частей, которые воюют без отдыха в течение девяти месяцев, понесли огромные потери в живой силе и технике и сами в значительной степени деморализованы.

Источник: ISW

Фото: ISW, ГУР МО