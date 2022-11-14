Листопад, 14 в 7:34

Відступ російських військ із правобережної частини Херсонської області був узгоджений із президентом країни-агресора та відбувався, найімовірніше, за умови захоплення Донецької області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

– Путін, ймовірно, підвищив Суровікіна і дозволив йому піти із західної частини Херсона за умови, що той повністю захопить Донецьку область, використовуючи російські сили, виведені із західної частини Херсона, а також мобілізованих військовослужбовців, – вважають експерти ISW.

Аналітики вважають, що це найімовірніше пояснення відновлення інтенсивності російських наступальних операцій спершу в районі Бахмута, а потім на південному заході в районі Вугледара, що розпочалися 28 жовтня. Інакше ці наступальні зусилля не мають практичного сенсу. Ці райони розташовані далеко від оперативно значущих пунктів, окрім Бахмута, а наступ розпочався в ненайкращий для цього час недостатньо підготовленими мобілізованими військовослужбовцями до того, як російські командири в цьому районі накопичили достатню бойову міць для рішучих операцій. Суровікін, ймовірно, наказав їм почати на знак серйозної відданості Путіну.

Зараз дивляться

Експерти вважають, що російські наступальні операції в Донецькій області активізуватимуться найближчими тижнями з прибуттям додаткових мобілізованих військовослужбовців разом із силами, виведеними із західної частини Херсонщини.

На думку ISW, українські сили в цьому районі опиняться у важкому становищі, і Києву, найімовірніше, доведеться перекидати війська для захисту від наступу Росії. Аналітики припускають, що війська РФ навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному сенсі попри відновлені зусилля, хоча цілком ймовірно, що згодом вони можуть захопити Бахмут ​​величезною ціною.

Російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо підготовленими, погано екіпірованими і такими, що дуже неохоче вступають у бій. Вони прибувають не згуртованими частинами, а їх направляють переважно окремими або невеликими підрозділами для заміни частин, які воюють вже впродовж дев’яти місяців, зазнали величезних втрат у живій силі та техніці й самі значною мірою деморалізовані.

Джерело: ISW

Фото: ISW, ГУР МО