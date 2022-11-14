На кладбище в Херсоне обнаружили следы возможных массовых захоронений, в МВД пока не подтвердили — СМИ

Ноябрь, 14 в 6:42

На городском кладбище в Херсоне обнаружили следы возможных массовых захоронений.

Пока неизвестно точное количество людей, захороненных в могилах, а также неизвестны причины их смерти. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственных корреспондентов.

На некоторых могилах указаны даты смерти – это конец февраля и начало марта 2022 года.

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В то же время первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона заявил, что об обнаруженных массовых захоронениях на освобожденной территории Херсонщины пока рано говорить.

– Но по привычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все для идентификации тел и надлежащего документирования указанных военных преступлений, – Евгений Енин.

Фото: Радіо Свобода