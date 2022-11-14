Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На кладбище в Херсоне обнаружили следы возможных массовых захоронений, в МВД пока не подтвердили — СМИ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Требует проверки
На кладбище в Херсоне обнаружили следы возможных массовых захоронений, в МВД пока не подтвердили — СМИ

На городском кладбище в Херсоне обнаружили следы возможных массовых захоронений.

Пока неизвестно точное количество людей, захороненных в могилах, а также неизвестны причины их смерти. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственных корреспондентов.

На некоторых могилах указаны даты смерти – это конец февраля и начало марта 2022 года.

Сейчас смотрят

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона заявил, что об обнаруженных массовых захоронениях на освобожденной территории Херсонщины пока рано говорить.

– Но по привычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все для идентификации тел и надлежащего документирования указанных военных преступлений, – Евгений Енин.

Читайте
Братские могилы и пыточные: в освобожденной Снигиревке оккупанты подвергали пыткам местных

Фото: Радіо Свобода

Источник: Радио Свобода
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка