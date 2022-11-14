На кладбище в Херсоне обнаружили следы возможных массовых захоронений, в МВД пока не подтвердили — СМИ
На городском кладбище в Херсоне обнаружили следы возможных массовых захоронений.
Пока неизвестно точное количество людей, захороненных в могилах, а также неизвестны причины их смерти. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственных корреспондентов.
На некоторых могилах указаны даты смерти – это конец февраля и начало марта 2022 года.
В то же время первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона заявил, что об обнаруженных массовых захоронениях на освобожденной территории Херсонщины пока рано говорить.
– Но по привычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все для идентификации тел и надлежащего документирования указанных военных преступлений, – Евгений Енин.
Фото: Радіо Свобода