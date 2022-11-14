Скандал из-за пения и молитвы за РФ в Лавре: священник отстранен

Ноябрь, 14 в 21:27

В Киево-Печерской лавре отреагировали на скандал из-за пения и молитвы за Россию.

Об этом сообщил заместитель Лавры Павел (Лебедь) в видеокомментарии, опубликованном на YouTube.

В то же время наместник Лавры подчеркнул, что информация о том, что молятся за Россию — это клевета, потому что обращаются они к Богу.

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— Выложили в интернет, якобы в Лавре мы молимся за Россию и т.д. Это факт неправдивый. Во время литургии мы молимся Богу за наше государство, за наше войско, за нашего президента и вспоминаем только нашего предстоятеля, — пояснил он.

Наместник Лавры отметил, что данная песня – со словами, и это не богослужебное пение. Однако чтобы снизить напряжение — священника решили отстранить.

– Сегодня будет строгим запретом отца Захария служить литургии, а также совершать эти молебны, – пообещал Павел.

СБУ и полиция изучают все детали инцидента. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, в свою очередь, отметил, что от результатов расследования будут зависеть последствия и дальнейшие действия Министерства.