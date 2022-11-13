Ноябрь, 13 в 16:09

Служба безопасности Украины уже выясняет, почему в одном из храмов Киево-Печерской лавры пели песни, восхваляющие “русский мир”.

В ведомстве заверили, что эта ситуация не останется без ответной реакции.

— Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждут “пробуждения матушки-Руси”, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений, – заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором в Киево-Печерской лавре поют пророссийские песни и молятся за Россию.

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К слову, Киево-Печерская лавра – одна из самых больших православных святынь страны. Но она все еще находится в распоряжении Украинской православной церкви Московского патриархата.

В мае этого года УПЦ МП якобы объявила о решении отделиться от Русской православной церкви.

Однако, как объяснил позже предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, на самом деле УПЦ МП имитирует отделение от РПЦ.

Фото: УПЦ МП