Скандал через співи і молитви за РФ у Лаврі: священника відсторонено

Листопад, 14 в 21:27

У Києво-Печерській лаврі відреагували на скандал через співи і молитви за Росію.

Про це повідомив намісник Лаври Павло (Лебідь) у відеокоментарі, опублікованому на YouTube.

Водночас намісник Лаври наголосив, що інформація про те, що моляться за Росію – це наклеп, бо звертаються вони до Бога.

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– Виклали в інтернет, нібито в Лаврі ми молимося за Росію тощо. Це факт неправдивий. Під час літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і згадуємо лише нашого предстоятеля, – пояснив він.

Намісник Лаври зауважив, що дана пісня – зі словами, і це не богослужбовий спів. Проте, щоб знизити напругу – священика вирішили усунути від богослужінь.

– Сьогодні буде суворою забороною отця Захарія служити літургії, а також здійснювати ці молебні, – пообіцяв Павло.

СБУ та поліція вивчає усі деталі інциденту. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у свою чергу зазначив, що від результатів розслідування залежатимуть наслідки та подальші дії Міністерства.