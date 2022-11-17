Таких масштабів я ще не бачив навіть на Київщині й Харківщині: Лубінець про тортури на Херсонщині

Листопад, 17 в 18:08

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець шокований масштабами тортур, які проводили російські військові над українцями у Херсоні.

– Є різниця навіть у порівнянні з територіями Харківської та Київської областей… Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні у різних областях України. Масштаб просто жахливий, – заявив він в ефірі Єдиних новин.

Омбудсмен стверджує, що окупанти катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, вбивали. Він зазначив, що усі свої злочини загарбники знімали на відео.

Лубінець переконаний, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, “оскільки це система, яку побудувала РФ: фільтраційний табір, військова комендатура і обов’язково при комендатурі – тортурна, де катують і вбивають саме цивільних”.

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Він також розповів, що у Херсоні виявлено одне місце масових поховань, де зараз правоохоронні органи проводять процесуальні дії. Лубінець зазначив, що після того, як військові злочини представників російської армії будуть зафіксовані, доступ до поховання отримають і журналісти.