Оставьте авто дома: в Киеве 18 ноября прогнозируют сильный снегопад
Фото: УНИАН
Синоптики прогнозируют 18 ноября сильный снегопад в Киеве, поэтому призывают киевлян оставить автомобиль дома.
Об изменении погодных условий предупреждает КГГА.
— Снег начнется завтра после обеда, усилится вечером и продлится до середины дня субботы. Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь в них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб, — говорится в сообщении.
Также в КГГА просят жителей столицы позаботиться о парковке и не оставлять автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожные рабочие могли убрать последствия осадков.
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Напомним, что 17 ноября в городах Украины выпал первый снег.