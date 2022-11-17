В городах Украины выпал снег
17 ноября в городах Украины выпал снег.
В частности, в сети появились фотографии из заснеженного Львова.
Сегодня пролетает снег в Черкасской области.
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В столице снег после ночи остался только на деревьях и крышах машин, однако власти столицы предупреждают, что в течение дня осадки усилятся.
Поэтому водителей призывают по возможности не выезжать в город, а пользоваться общественным транспортом.
– Пожалуйста, не создавайте пробки, ведь в них останавливается и снегоуборочная техника, – просят в КГГА.
Напомним, что снег 16-17 ноября прогнозировала синоптик Наталья Диденко.
О снеге в ноябре раньше говорили и в Укргидрометцентре.