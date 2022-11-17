Ноябрь, 17 в 8:46

17 ноября в городах Украины выпал снег.

В частности, в сети появились фотографии из заснеженного Львова.

Сегодня пролетает снег в Черкасской области.

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В столице снег после ночи остался только на деревьях и крышах машин, однако власти столицы предупреждают, что в течение дня осадки усилятся.

Поэтому водителей призывают по возможности не выезжать в город, а пользоваться общественным транспортом.

– Пожалуйста, не создавайте пробки, ведь в них останавливается и снегоуборочная техника, – просят в КГГА.

Напомним, что снег 16-17 ноября прогнозировала синоптик Наталья Диденко.

О снеге в ноябре раньше говорили и в Укргидрометцентре.