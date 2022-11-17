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Факти / Україна

Залиште авто вдома: у Києві 18 листопада прогнозують сильний снігопад

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Залиште авто вдома: у Києві 18 листопада прогнозують сильний снігопад
Фото: УНІАН

Синоптики прогнозують 18 листопада сильний снігопад у Києві, тож закликають киян залишити авто вдома.

Про зміну погодних умов попереджає КМДА.

– Сніг розпочнеться завтра пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи. Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб, – йдеться у повідомленні.

Також у КМДА просять мешканців столиці подбати про паркування та не залишати автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів.

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Нагадаємо, що 17 листопада у містах України випав перший сніг.

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