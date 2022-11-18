Ракеты у РФ никогда не закончатся, но у Украины есть преимущества — Коваленко

Ноябрь, 18 в 13:12

Россия до сих пор способна производить по две-три ракеты в неделю, рано также говорить об исчерпании так называемого неприкосновенного запаса. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона на Freeдом объяснил, почему ракеты у РФ никогда не закончатся.

– Есть ракеты, которые действительно заканчиваются. Это советские запасы, например, Х-22, которую уже несколько месяцев мы не видели, чтобы они применяли. По другим ракетам – Х-101, Х-59, Х-555, Калибры и Искандеры – они у россиян есть. Они производят ракеты и могут это делать, но в очень ограниченных количествах, – объяснил он.

По его словам, у РФ еще есть “неприкосновенный запас”, который она начала использовать, однако эти запасы также неисчерпаемые.

– Например, в прошлом месяце Искандеров было 120 единиц. Это меньше, чем в начале войны, когда у них было более 600 ракет. Поэтому запасов действительно стало меньше, но они не иссякли, – подчеркнул Коваленко.

В то же время, он убежден, что РФ не одержит победы в так называемой инфраструктурной войне против Украины, потому что наше государство обладает возможностями для восстановления разрушенных объектов.

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