Ракети у РФ ніколи не закінчаться, але Україна має переваги – Коваленко

Листопад, 18 в 13:12

Росія досі здатна виготовляти по дві-три ракети на тиждень, рано також говорити про вичерпання так званого недоторканного запасу. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону на Freeдом пояснив, чому ракети у РФ ніколи не закінчаться.

– Є ракети, які справді закінчуються. Це радянські запаси, наприклад Х-22, яку вже кілька місяців ми не бачили, щоб вони застосовували. Щодо інших ракет – Х-101, Х-59, Х-555, Калібри та Іскандери – вони є у росіян. Вони виробляють ракети і можуть це робити, але в дуже обмеженій кількості, – пояснив він.

За його словами, РФ ще має “недоторканний запас”, який вона почала використовувати, проте ці запаси також невичерпні.

– Наприклад, минулого місяця Іскандерів було 120 одиниць. Це менше, ніж на початку війни, коли вони мали понад 600 ракет. Тому запасів справді поменшало, але вони не закінчилися, – наголосив Коваленко.

Водночас він переконаний, що РФ не здобуде перемоги в так званій інфраструктурній війні проти України, тому що наша держава має можливості для відновлення зруйнованих об’єктів.

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