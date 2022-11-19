Ноябрь, 19 в 11:35

Российское военное командование перебрасывает в Луганскую область остатки подразделений десантников, ранее находившихся на Херсонском направлении.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Наверное, можно сказать, что это остатки лучших вояк РФ, потому что остальные – это уже свежемобилизованные, кадыровцы, “вагнеровцы” из тех, кого Пригожин набрал по тюрьмам. А эти, что были в Херсоне, это десантники. Они максимально подготовлены. Они, в принципе, нормально могут воевать. Но это последние такие войска у РФ, — подчеркнул Гайдай.

По его словам, военные Вооруженных сил Украины на передовой уже замечают, что РФ перебрасывает в Луганскую область этих десантников.

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Гайдай выразил мнение, что эти путинские солдаты не смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте. Они способны на время притормозить наступление ВСУ, однако контратаковать не могут.

– Они, как говорится, погоды уже не сделают. Они могут немного притормозить наступление своими определенными профессиональными действиями. Но в контрнаступление они уже пойти не смогут там, – объяснил Гайдай.

Комментируя перебрасывание на фронт российских мобилизованных, Гайдай отметил, что это, по сути, “не солдаты, а просто пушечное мясо”.

– Они не умеют воевать, сдаются в плен десятками. Они гибнут там просто десятками и сотнями, – рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА проинформировал, что уже 12 населенных пунктов области вернулись под контроль Украины. ВСУ постепенно продвигаются вперед, однако быстрому движению бронетехники сейчас очень мешает дождливая погода.

Гайдай проинформировал, что деоккупированные села в Луганской области находятся в ужасном состоянии, разрушены до основания. Люди там еще остаются, и им доставляют гуманитарную помощь.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Россия перебрасывает часть военных подразделений с Херсонского направления в Луганскую область.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая

Фото: ГУР Минобороны Украины