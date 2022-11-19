Листопад, 19 в 11:35

Російське військове командування перекидає на Луганщину залишки підрозділів десантників, які раніше перебували на Херсонському напрямку.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта – це вже свіжомобілізовані, кадирівці, “вагнерівці” з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати. Але це останні отакі війська в РФ, – наголосив Гайдай.

За його словами, військові Збройних сил України на передовій уже помічають, що РФ перекидає на Луганщину цих десантників.

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Гайдай висловив думку, що ці путінські солдати вже не зможуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Вони спроможні на деякий час пригальмувати наступ ЗСУ, проте контратакувати не здатні.

– Вони, як то кажуть, погоди вже не зроблять. Вони можуть трохи пригальмувати наступ своїми певними професійними діями. Але в контрнаступ вони вже піти не зможуть там, – пояснив Гайдай.

Коментуючи перекидання на фронт російських мобілізованих, Гайдай зазначив, що це по суті “не солдати, а просто гарматне м’ясо”.

– Вони не вміють воювати, здаються у полон десятками. Вони гинуть там просто десятками і сотнями, – розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА поінформував, що наразі вже 12 населених пунктів області повернулися під контроль України. ЗСУ потроху просуваються вперед, проте швидкому руху бронетехніки зараз дуже заважає дощова погода.

Гайдай поінформував, що деокуповані села на Луганщині перебувають у жахливому стані, зруйновані вщент. Люди там ще залишаються, і їм доставляють гуманітарну допомогу.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Росія перекидає частину військових підрозділів з Херсонського напрямку на Луганщину.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая

Фото: ГУР Міноборони України