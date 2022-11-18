Ноябрь, 18 в 19:25

Российское военное командование перебрасывает часть подразделений с Херсонского направления в Луганскую область.

Об этом говорится в вечерней сводке с фронта Генерального штаба ВСУ.

– По имеющейся информации, в город Новоайдар Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления, — отметили в Генштабе.

В течение суток в Херсонской области враг открывал огонь из минометов и артиллерии по населенным пунктам Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка.

Сейчас смотрят

Генштаб получил подтверждение потерь врага в Херсонской области за предыдущие дни. В частности, в городе Скадовск во время поражения района сосредоточения оккупантов были ликвидированы около 50 человек. А в городе Чаплинка уничтожен склад боеприпасов.

В районе Михайловки на временно захваченной территории Запорожской области войска РФ пытаются нарастить инженерные укрепления оборонных рубежей. А для изготовления защитных конструкций они хотят использовать мощности предприятий в поселке Пришиб Запорожской области.

В течение суток российские войска нанесли 5 ракетных ударов и произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском направлениях враг также открывал огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В то же время авиация ВСУ в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и железнодорожный мост.

Ранее сообщалось, что еще в конце октября войска РФ могли начать отводить свою технику с военной базы возле Чаплинки Херсонской области.