Ноябрь, 20 в 12:52

По состоянию на сегодня говорить о новом широком наступлении армии РФ, очевидно, пока рано.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас россияне массированными ракетными ударами хотят поставить определенные условия, склонить к переговорам.

Сейчас смотрят

– Мы видим, что на Донбассе идут серьезные бои. Линия столкновения несколько стабилизировалась и пролегает у реки Днепр. Об ощутимом наступлении говорить сейчас, пожалуй, рано. Может ли оно быть, покажет время, – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что на днях спикер Кремля Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам.

В МИД Украины заявили, что так же ведут себя террористы ИГИЛ, когда убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования.

А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва официально не просила о мирных переговорах.

И для того, чтобы они состоялись, РФ должна вывести свои войска из Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.