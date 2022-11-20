Возможно ли новое широкое наступление РФ – прогноз ВСУ
По состоянию на сегодня говорить о новом широком наступлении армии РФ, очевидно, пока рано.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, сейчас россияне массированными ракетными ударами хотят поставить определенные условия, склонить к переговорам.
– Мы видим, что на Донбассе идут серьезные бои. Линия столкновения несколько стабилизировалась и пролегает у реки Днепр.
Об ощутимом наступлении говорить сейчас, пожалуй, рано. Может ли оно быть, покажет время, – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Напомним, что на днях спикер Кремля Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам.
В МИД Украины заявили, что так же ведут себя террористы ИГИЛ, когда убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования.
А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва официально не просила о мирных переговорах.
И для того, чтобы они состоялись, РФ должна вывести свои войска из Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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