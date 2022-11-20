Чи можливий новий широкий наступ РФ – прогноз ЗСУ

Листопад, 20 в 12:52

Станом на сьогодні говорити про новий широкий наступ армії РФ, очевидно, поки зарано.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, нині росіяни масованими ракетними ударами хочуть поставити певні умови, схилити до переговорів.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що на Донбасі точаться серйозні бої. Лінія зіткнень дещо стабілізувалася й пролягає біля річки Дніпро. Про відчутний наступ говорити зараз, мабуть, зарано. Чи може він бути, покаже час, – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що днями речник Кремля Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.

У МЗС України заявили, що так само поводяться терористи ІДІЛ, коли вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Москва офіційно не просила про мирні переговори.

І для того, щоб вони відбулися, РФ повинна вивести свої війська з України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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