Какой должна быть эффективность ПВО, чтобы РФ не обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины — Сахарук

Ноябрь, 20 в 21:04

Эффективность украинской системы ПВО должна быть более 90%, чтобы России было невыгодно обстреливать энергетические объекты Украины.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Постоянное повышение эффективности ПВО. И мы видим, что она постоянно растет. 80% маловато, нам нужно 90+, тогда россиянам будет неинтересно обстреливать энергосистемы, — сказал Сахарук.

Кроме того, он отметил, что энергетики будут восстанавливать поврежденную инфраструктуру столько, сколько потребуется до самой победы Украины.

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– И чем быстрее мы будем двигаться с точки зрения повышения ПВО, защиты гражданского и надлежащей организации работы по восстановлению, тем короче будут плановые отключения, выше вероятность того, что не будет аварийных отключений. И, возможно, некоторые дни мы можем дойти до ситуации, когда плановые отключения будут очень короткие или их вообще не будет, — сказал Сахарук.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ