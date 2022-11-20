Якою має бути ефективність ППО, аби РФ не обстрілювала енергетичну інфраструктуру України – Сахарук

Листопад, 20 в 21:04

Ефективність української ППО має бути більше 90%, аби Росії було невигідно обстрілювати енергетичні об’єкти України.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Постійне підвищення ефективності ППО. І ми бачимо, що вона зростає постійно. 80% замало, нам потрібно 90+, тоді росіянам буде нецікаво обстрілювати енергосистеми, – сказав Сахарук.

Крім того, він зазначив, що енергетики відновлюватимуть пошкоджену інфраструктуру стільки, скільки буде необхідно до самої перемоги України.

Зараз дивляться

– І чим швидше ми будемо рухатися з точки зору підвищення ППО, захисту цивільного і належної організації роботи щодо відновлення, тим коротше будуть планові відключення, вища вірогідність того, що не буде аварійних відключень. І, можливо, деякі дні ми можемо дійти до ситуації, коли планові відключення будуть дуже короткі або їх взагалі не буде, – сказав Сахарук.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ