Ноябрь, 19 в 15:34

Уже в ближайшие дни противовоздушную оборону Украины усилит американский зенитный ракетный комплекс Hawk.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования Центр.

– Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk, — подчеркивается в сообщении.

В командовании напомнили, что эта система ПВО имеет среднюю дальность поражения, может уничтожать вражеские самолеты, а в более поздних модификациях – перехватывать ракеты.

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По оценкам западных аналитиков, меткость поражения воздушной цели Hawk составляет 85%.

– Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат, – отметили в командовании, добавив, что теперь украинское небо будет под контролем.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности Hawk (в переводе с английского – ястреб) является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies. Сначала Hawk разрабатывали только для уничтожения самолетов, но затем модернизировали для перехвата дронов и ракет.

Дальность обнаружения целей этим комплексом составляет до 100 км, а дальность поражения целей – до 50 км.

Как недавно заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, нашему государству следует усилить противовоздушную и противоракетную оборону. Это можно сделать при помощи большего количества систем IRIS-T, NASAMS, а также HAWK и Crotale.

10 ноября стало известно, что Испания передаст Украине еще две зенитно-ракетные установки Hawk в дополнение к ранее поставленным четырем.

Источник: Воздушное командование Центр