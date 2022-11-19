Усилит ПВО: в ближайшие дни украинское небо начнет защищать комплекс Hawk
Уже в ближайшие дни противовоздушную оборону Украины усилит американский зенитный ракетный комплекс Hawk.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования Центр.
– Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk, — подчеркивается в сообщении.
В командовании напомнили, что эта система ПВО имеет среднюю дальность поражения, может уничтожать вражеские самолеты, а в более поздних модификациях – перехватывать ракеты.
По оценкам западных аналитиков, меткость поражения воздушной цели Hawk составляет 85%.
– Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат, – отметили в командовании, добавив, что теперь украинское небо будет под контролем.
Зенитный ракетный комплекс средней дальности Hawk (в переводе с английского – ястреб) является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies. Сначала Hawk разрабатывали только для уничтожения самолетов, но затем модернизировали для перехвата дронов и ракет.
Дальность обнаружения целей этим комплексом составляет до 100 км, а дальность поражения целей – до 50 км.
Как недавно заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, нашему государству следует усилить противовоздушную и противоракетную оборону. Это можно сделать при помощи большего количества систем IRIS-T, NASAMS, а также HAWK и Crotale.
10 ноября стало известно, что Испания передаст Украине еще две зенитно-ракетные установки Hawk в дополнение к ранее поставленным четырем.
Источник: Воздушное командование Центр