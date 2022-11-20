Зафиксированы повреждения: омбудсмен рассказал о последствиях обстрелов россиянами ЗАЭС

Ноябрь, 20 в 19:29

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в результате сегодняшних прилетов на площадку Запорожской АЭС после российских обстрелов получила повреждения инфраструктура станции.

Об этом он написал 20 ноября у себя в соцсетях.

– Это именно та инфраструктура, которая позволяла бы запустить 5-й и 6-й энергоблоки для возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины. Как видим, РФ пренебрегает пребыванием экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, здравым смыслом и безопасностью не только находящихся на станции, но и тех людей, которые могут стать жертвами непоправимой трагедии, – отметил Лубинец.

Омбудсмен еще раз подчеркнул, что пребывание на атомной станции российских войск – это прямая угроза всему миру.

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– Призываю международное сообщество жестко отреагировать и, несмотря ни на что, заставить РФ вывести с территории станции и города Энергодара всех российских военных для того, чтобы Запорожская АЭС вернулась под полный контроль Украины. Только это гарантия безопасности всего мира! – написал он.