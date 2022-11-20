Зафіксовані пошкодження: омбудсмен розповів про наслідки обстрілу росіянами ЗАЕС
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що внаслідок сьогоднішніх прильотів на майданчик Запорізької АЕС після російських обстрілів зазнала пошкоджень інфраструктура станції.
Про це він написав 20 листопада у себе в соцмережах.
– Це саме та інфраструктура, яка давала б змогу запустити 5-ий та 6-ий енергоблоки для відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України. Як бачимо, РФ нехтує перебуванням експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, здоровим глуздом і безпекою не лише тих, хто перебуває на станції, а й тих людей, які можуть стати жертвами непоправної трагедії, – зазначив Лубінець.
Омбудсмен вкотре підкреслив, що перебування на атомній станції російських військ – це пряма загроза всьому світу.
– Закликаю міжнародну спільноту жорстко відреагувати та попри все змусити РФ вивести з території станції та міста Енергодару всіх російських військових для того, щоб Запорізька АЕС повернулася під повний контроль України. Тільки це є гарантією безпеки всього світу! – написав він.