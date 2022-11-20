Зафіксовані пошкодження: омбудсмен розповів про наслідки обстрілу росіянами ЗАЕС

Листопад, 20 в 19:29

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що внаслідок сьогоднішніх прильотів на майданчик Запорізької АЕС після російських обстрілів зазнала пошкоджень інфраструктура станції.

Про це він написав 20 листопада у себе в соцмережах.

– Це саме та інфраструктура, яка давала б змогу запустити 5-ий та 6-ий енергоблоки для відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України. Як бачимо, РФ нехтує перебуванням експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, здоровим глуздом і безпекою не лише тих, хто перебуває на станції, а й тих людей, які можуть стати жертвами непоправної трагедії, – зазначив Лубінець.

Омбудсмен вкотре підкреслив, що перебування на атомній станції російських військ – це пряма загроза всьому світу.

Зараз дивляться

– Закликаю міжнародну спільноту жорстко відреагувати та попри все змусити РФ вивести з території станції та міста Енергодару всіх російських військових для того, щоб Запорізька АЕС повернулася під повний контроль України. Тільки це є гарантією безпеки всього світу! – написав він.