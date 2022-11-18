Ноябрь, 18 в 1:02

Совет управляющих ООН по ядерному контролю, состоящий из 35 стран, в четверг принял третью резолюцию с начала российско-украинской войны, призывающую Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Как пишет Reuters, об этом сообщили дипломаты стран на закрытом голосовании МАГАТЭ.

В тексте, представленном Канадой и Финляндией, также конкретно говорится, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию немедленно вывести войска с Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

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Двадцать четыре страны проголосовали “за”, две — “против”, семь воздержались и две отсутствовали, сообщили дипломаты.

— (Совет, — Ред.) выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно, — говорится в тексте резолюции.

Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам воздержались, сообщили дипломаты.

На данный момент украинский персонал продолжает работать на оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, в условиях, которые, по мнению МАГАТЭ, ставят под угрозу безопасность станции.

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, в результате которых были повреждены здания Запорожской АЭС и отключены линии электропередач, необходимые для охлаждения топлива в реакторах и предотвращения ядерной катастрофы.

Глава AEA Рафаэль Гросси призвал создать защитную зону вокруг станции, чтобы прекратить обстрелы и снизить риск катастрофической ядерной аварии. В резолюции говорится, что совет поддерживает усилия Гросси.

Напомним, в начале ноября на Запорожскую атомную электростанцию ​​прибыла новая команда из четырех экспертов МАГАТЭ, которые заменили работавших на площадке в течение предыдущих четырех недель.