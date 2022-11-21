NASAMS сбивают 100% крылатых ракет РФ, но их недостаточно — Игнат
Системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет, но таких комплексов в Украине мало.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Системы, которые уже предоставлены партнерами Украине, эффективно работают в системе противовоздушной обороны. Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T – с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 километров участка фронта, — отмечает он.
Также спикер сообщает, что в Украине сейчас есть две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою.
– Это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем, – говорит Игнат.
Кроме того, он отметил, что сегодня противовоздушная оборона Украины – это не только зенитно-ракетные комплексы воздушных сил и истребители, но и ПВО сухопутных войск, военно-морских сил и других сил обороны.
Фото: kongsberg