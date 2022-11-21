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Факти / Україна

NASAMS збивають 100% крилатих ракет РФ, але їх недостатньо – Ігнат

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
NASAMS

Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів в Україні мало.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Системи, які вже надано партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Німецька промисловість обіцяє надати ще кілька установок IRIS-T – з ними буде працювати один підрозділ, який зможе прикрити близько 100 кілометрів ділянки фронту, – зазначає він.

Також речник повідомляє, що в Україні наразі є дві системи NASAMS, які, як і IRIS-T, уже проявили себе у протиповітряному бою.

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– Це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем, – каже Ігнат.

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Крім того, він наголосив, що сьогодні протиповітряна оборона України – це не лише зенітно-ракетні комплекси повітряних сил та винищувачі, а ще й ППО сухопутних військ, військово-морських сил та інших сил оборони.

Фото: kongsberg

Джерело: Укрінформ
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