Не хватает призывников: в Крыму начали вручение повесток под подпись

Ноябрь, 21 в 20:33

Во временно оккупированном Крыму продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

В частности, в Симферополе 19 ноября прошло совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и поселковых советов. На нем главным вопросом было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.

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С 21 ноября, чтобы решить эту проблему, представители так называемых военных комиссариатов и полиции начали вручение повесток под подпись.

Напомним, что ранее в ISW сообщали, что в России продолжают скрытую мобилизацию, даже когда идет осенний призыв. Это приведет к перегруженности аппарата формирования вооруженных сил и ухудшит качество оснащения и подготовки мобилизированных.

Фото: ГУР Минобороны Украины