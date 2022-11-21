Не хватает призывников: в Крыму начали вручение повесток под подпись
Во временно оккупированном Крыму продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб.
В частности, в Симферополе 19 ноября прошло совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и поселковых советов. На нем главным вопросом было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.
С 21 ноября, чтобы решить эту проблему, представители так называемых военных комиссариатов и полиции начали вручение повесток под подпись.
Напомним, что ранее в ISW сообщали, что в России продолжают скрытую мобилизацию, даже когда идет осенний призыв. Это приведет к перегруженности аппарата формирования вооруженных сил и ухудшит качество оснащения и подготовки мобилизированных.
Фото: ГУР Минобороны Украины