Ноябрь, 19 в 8:42

В России продолжают скрытую мобилизацию, даже когда идет осенний призыв. Это приведет к перегруженности аппарата формирования вооруженных сил и ухудшит качество оснащения и подготовки мобилизированных.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

В российских Telegram-каналах активно обсуждается подготовка ко второй волне мобилизации. В частности, стали публиковать фотографии повестки, полученной петербуржцем, который должен явиться на мобилизацию в январе 2023 года. И это все вопреки заявлениям президента Путина об официальном окончании частичной мобилизации 31 октября.

Сейчас смотрят

Некоторые военные блогеры пишут, что всеобщая мобилизация начнется в декабре или январе.

Независимое российское СМИ 18 ноября опубликовало расследование, согласно которому государственные структуры и предприятия продолжают готовить своих сотрудников к мобилизации, направляя их на различные программы обучения и мобилизационные курсы.

А в Кремле заявили, что президенту Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ об официальном прекращении мобилизационного периода.

В ISW считают, что продолжение скрытой мобилизации и потенциальная подготовка к новой волне в тандеме с текущим осенним призывом существенно усложнят работу аппарата формирования вооруженных сил.

— Очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизацию, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения, — говорят аналитики Института изучения войны.

Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине.