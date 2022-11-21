Не вистачає призовників: у Криму почали вручення повісток під підпис

Листопад, 21 в 20:33

У тимчасово окупованому Криму продовжуються заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Зокрема, у Сімферополі 19 листопада пройшла нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. На ній головним питанням було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

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З 21 листопада аби вирішити цю проблему представники так званих військових комісаріатів та поліції розпочали вручення повісток під підпис.

Нагадаємо, що в ISW повідомляли, що у Росії продовжують приховану мобілізацію, навіть коли йде осінній призов. Це призведе до перевантаженості апарату формування збройних сил та погіршить якість оснащення та підготовки мобілізованих.

Фото: ГУР Міноборони України