Ноябрь, 21 в 6:42

Российская армия с начала войны в Украине лишилась более 8 тыс. разнообразной военной техники.

Об этом сообщают расследователи нидерландского проекта Oryx.

Оккупанты потеряли по меньшей мере 8044 единиц техники. Все потери зафиксированы на фото или видеоматериалах.

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Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, барражирующие боеприпасы, беспилотники, используемые в качестве приманки для беспилотных летательных аппаратов, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование в этот список не включены.

Так, с начала армия РФ лишилась 1504 танков, как советских, так и более новых. Из них: уничтожено — 862; повреждено — 64; брошено — 56; захвачено: 522.

Боевых бронированных машин у оккупантов стало меньше на 718 единиц: уничтожено — 439, повреждено — 11, захвачено — 245.

Лишились оккупационные войска и 1748 единиц БМП: ликвидировано — 1078, повреждено — 39, брошено — 80, захвачено — 553.

БТР в российской армии стало меньше на 269 единиц: уничтожено — 159, повреждено — 5, брошено — 12, захвачено — 93.

Другие потери российской армии на войне:

Машины с противоминной защитой от засад (MRAP) — 44 ед;

Мобильные машины пехоты — 166 ед:

Командные пункты и станции связи — 193 ед.

Инженерные машины и оборудование — 245 ед.

Напомним, что война в Украине длится 271 день.