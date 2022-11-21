Листопад, 21 в 6:42

Російська армія від початку війни в Україні втратила понад 8 тис. одиниць різноманітної військової техніки.

Про це повідомляють розслідувачі нідерландського проєкту Oryx.

Окупанти втратили щонайменше 8044 одиниці техніки. Всі втрати зафіксовані на фото чи відеоматеріалах.

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Стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, баражуючі боєприпаси, безпілотники, які використовуються як принада для безпілотних літальних апаратів, цивільні автомобілі, причепи та застаріле обладнання до цього списку не включені.

Так, з початку армія РФ втратила 1504 танки – як радянські, так і новіші. З них: знищено – 862; пошкоджено – 64; кинуто – 56; захоплено: 522.

Бойових броньованих машин в окупантів поменшало на 718 одиниць: знищено – 439, пошкоджено – 11, захоплено – 245.

Втратили окупаційні війська і 1748 одиниць БМП: ліквідовано – 1078, пошкоджено – 39, кинуто – 80, захоплено – 553.

БТР у російській армії поменшало на 269 одиниць: знищено – 159, пошкоджено – 5, кинуто – 12, захоплено – 93.

Інші втрати російської армії на війні:

Машини з протимінним захистом від засідок (MRAP) – 44 од.;

Мобільні машини піхоти – 166 од.

Командні пункти та станції зв’язку – 193 од.

Інженерні машини та обладнання – 245 од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 271 день.