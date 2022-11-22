Ноябрь, 22 в 19:02

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине дополнительных $4,5 млрд в рамках прямой бюджетной поддержки.

По данным Минфина США, средства будут направленны на поддержание основных госуслуг и социальных выплат.

— Сегодня Соединенные Штаты продолжили выполнять свои неизменные обязательства перед Украиной, мобилизовав дополнительные $4,5 млрд в виде грантов для прямой бюджетной поддержки, — сообщила она.

Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели. В заявлении Йеллен говорится, что средства должны помочь правительству Украины “защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности”.

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Кроме того, деньги будут направлены на поддержку основных государственных услуг, включая заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь пожилым и уязвимым слоям населения, говорится в сообщении.

Джанет Йеллен добавила, что эти средства являются “важнейшим инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению Путина”.

По ее словам, в результате этих выплат общая сумма прямой бюджетной поддержки США Украине составит $13 млрд, предоставленных в виде грантов.

Глава Минфина США также призвала других доноров увеличить и ускорить оказание помощи Украине.

— Помимо оказания экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину Путина, — заключила американский министр.

Ранее Европейская комиссия официально предложила предоставить Украине €18 млрд макрофинансовой помощи на 2023 год.

Источник: U.S. Department of the treasury