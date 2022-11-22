Листопад, 22 в 19:02

Міністр фінансів США Джанет Єллен оголосила про виділення Україні додаткових $4,5 млрд у рамках прямої бюджетної підтримки.

За даними Мінфіну США, кошти спрямують на підтримку основних держпослуг і соціальних виплат.

– Сьогодні Сполучені Штати продовжили виконувати свої незмінні зобов’язання перед Україною, мобілізувавши додаткові $4,5 млрд у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки, – повідомила вона.

Ці кошти почнуть виділятися найближчими тижнями. У заяві Єллен ідеться, що кошти мають допомогти уряду України “захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності”.

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Крім того, гроші будуть спрямовані на підтримку основних державних послуг, включно із заробітною платою працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальною допомогою літнім і вразливим верствам населення, ідеться в повідомленні.

Джанет Єллен додала, що ці кошти є “найважливішим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна”.

За її словами, в результаті цих виплат загальна сума прямої бюджетної підтримки США Україні становитиме $13 млрд, наданих у вигляді грантів.

Глава Мінфіну США також закликала інших донорів збільшити і прискорити надання допомоги Україні.

– Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включно з нашою історичною коаліцією санкцій, щоб послабити військову машину Путіна, – підсумувала американський міністр.

Раніше Європейська комісія офіційно запропонувала надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Джерело: U.S. Department of the treasury