На Днепропетровщине слышны взрывы, предварительно – сбита российская ракета
В среду, 23 ноября, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги слышны взрывы.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
По их информации, в городе сработала противовоздушная оборона.
– По предварительным данным, в Днепропетровской области сбили вражескую ракету! Информация уточняется, – сообщает Оперативный ВСУ.
Местные паблики уточняют, что ПВО работает в Кривом Роге.
Позже представитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что на Днепропетровщине работает ПВО.
В УНИАН отмечают, что в результате обстрела Днепропетровщины есть прилет. Однако эта информация еще нуждается в подтверждении.
В настоящее время в Украине — воздушная тревога. Не игнорируйте предупреждение, находитесь в укрытиях.
Также известно о звуках взрывов в Херсоне, Николаеве и Одессе, однако эта информация еще не подтверждена. Накануне серия взрывов прогремела в Евпатории во временно оккупированном Крыму.