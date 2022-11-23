Ноябрь, 23 в 13:20

В среду, 23 ноября, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

По их информации, в городе сработала противовоздушная оборона.

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– По предварительным данным, в Днепропетровской области сбили вражескую ракету! Информация уточняется, – сообщает Оперативный ВСУ.

Местные паблики уточняют, что ПВО работает в Кривом Роге.

Позже представитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что на Днепропетровщине работает ПВО.

В УНИАН отмечают, что в результате обстрела Днепропетровщины есть прилет. Однако эта информация еще нуждается в подтверждении.

В настоящее время в Украине — воздушная тревога. Не игнорируйте предупреждение, находитесь в укрытиях.

Также известно о звуках взрывов в Херсоне, Николаеве и Одессе, однако эта информация еще не подтверждена. Накануне серия взрывов прогремела в Евпатории во временно оккупированном Крыму.