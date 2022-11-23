На Дніпропетровщині чути вибухи, попередньо – збита російська ракета
У середу, 23 листопада, у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги чути вибухи.
Про це повідомляють Telegram-канали.
За їхньою інформацією, в місті спрацювала протиповітряна оборона.
– За попередніми даними, в Дніпропетровській області збили ворожу ракету! Інформація уточнюється, – повідомляє Оперативний ЗСУ.
Місцеві пабліки уточнюють, що ППО працює у Кривому Розі.
Пізніше речник Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що на Дніпропетровщині працює ППО.
В УНІАН зазначають, що у результаті обстрілу Дніпропетровщини є приліт. Однак ця інформація ще потребує підтвердження.
Наразі Україною шириться повітряна тривога. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях.
Також відомо про звуки вибухів у Херсоні, Миколаєві та Одесі, проте ця інформація ще підтверджується. Напередодні серія вибухів пролунала у Євпаторії, в тимчасово окупованому Криму.