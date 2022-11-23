Листопад, 23 в 13:20

У середу, 23 листопада, у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги чути вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали.

За їхньою інформацією, в місті спрацювала протиповітряна оборона.

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– За попередніми даними, в Дніпропетровській області збили ворожу ракету! Інформація уточнюється, – повідомляє Оперативний ЗСУ.

Місцеві пабліки уточнюють, що ППО працює у Кривому Розі.

Пізніше речник Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що на Дніпропетровщині працює ППО.

В УНІАН зазначають, що у результаті обстрілу Дніпропетровщини є приліт. Однак ця інформація ще потребує підтвердження.

Наразі Україною шириться повітряна тривога. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях.

Також відомо про звуки вибухів у Херсоні, Миколаєві та Одесі, проте ця інформація ще підтверджується. Напередодні серія вибухів пролунала у Євпаторії, в тимчасово окупованому Криму.