Ноябрь, 23 в 12:41

Днем 23 ноября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

На территории Одесской области с 12:27 объявлена воздушная тревога.

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