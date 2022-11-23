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Факты / Україна

В Одессе слышны взрывы, работает ПВО

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
В Одессе слышны взрывы, работает ПВО

Днем 23 ноября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

На территории Одесской области с 12:27 объявлена воздушная тревога.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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