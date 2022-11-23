В Одессе слышны взрывы, работает ПВО
Требует проверки
Днем 23 ноября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.
На территории Одесской области с 12:27 объявлена воздушная тревога.
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