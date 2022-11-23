По всей Украине введены аварийные отключения — Укрэнерго

Ноябрь, 23 в 17:57

Во всех регионах Украины из-за попадания вражеских ракет по объектам энергетической инфраструктуры происходят аварийные отключения.

– Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы, – сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах могут длиться дольше.

— В период отсутствия электроэнергии просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом, — добавляют в Укрэнерго.

Напомним, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов Несокрушимости. Карту таких пунктов по всей стране можно посмотреть здесь: nezlamnist.gov.ua.